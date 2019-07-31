سفير اليمن في مصر يثمن جهود الهجرة الدولية وإستعدادها مساعدة النازحين اليمنيين

ثمن سفير اليمن لدى القاهرة، الدكتور، محمد مارم، جهود منظمة الهجرة الدولية وإستعدادها تقديم المساعدة للنازحين اليمنيين الذين يعانون من ظروف صعبة بسبب خروجهم من اليمن قسراً .

جاء ذلك في الندوة النقاشية التي نظمتها السفارة اليمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حول اوضاع النازحين اليمنيين في جمهورية مصر بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية وبحضور ممثلين عنها وعدد من الناشطين في العمل الانساني من الجانب اليمني، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وأكد السفير مارم إستعداد السفارة تقديم كل مامن شانه ان يسهل عمل المنظمة ويعمل على تخفيف المعاناة للنازحين اليمنيين في جمهورية مصر .

من جانبهم اكد ممثلوا البعثة الدولية للهجرة على تقديم يد المساعدة للنازحين وفق قاعدة بيانات ينبغي تقديمها من المحتاجين في مكتبهم بالقاهرة .. موضحين الجوانب التي يمكن للمنظمة ان تقدم في المساعدات للنازحين والفئات المستحقة للمساعدة .

وأثريت الندوة بالنقاشات والإجابات عن الإستفسارات والأسئلة التي طرحها المشاركين من قبل ممثلي الهجرة الدولية .