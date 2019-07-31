شاهد.. تكريم اللواء محمد رسلان مأمور قسم أول شرطة "الشيخ زايد"

قام وفد من مركز السلام العالمي والمجلس الوطني لمكافحة الاٍرهاب والفساد والتطرف بقيادة المستشار حازم نبيل المستشار الاعلامي لمركز السلام العالمي ومسئول لجنة دعم الجيش والشرطة بالمجلس الوطني لمكافحة الاٍرهاب والفساد والتطرف والمهندس علاء صابر عضو المجلس الوطني لمكافحة الاٍرهاب والفساد والتطرف، والمهندس سعد العمراني عضو المجلس الوطني لمكافحة الاٍرهاب والفساد والتطرف، بتكريم السيد اللواء محمد رسلان ( مأمور قسم اول شرطة الشيخ زايد.

جاء ذلك بناء علي تكليف من السيد المستشار محمد شعلان رئيس مركز السلام العالمي ورئيس المجلس الوطني لمكافحة الاٍرهاب والفساد والتطرف والسيد اللواء علي رشدي مساعد وزير الداخلية الاسبق والمنسق العام للمجلس الوطني لمكافحة الاٍرهاب والفساد والتطرف.