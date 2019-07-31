الأمم المتحدة تفضح إدعاءات العدو السعودي حول #مجزرة_سوق_قطابر_بصعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة



فضحت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، مزاعم العدوان السعودي بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها القوات السعودية بحق المدنيين في سوق قطابر بمحافظة صعدة.

وقالت المسؤولة الأممية إن الهجوم المروع على سوق آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال.. مؤكدة على أهمية فعل كل ما يلزم لجلب السلام إلى اليمن.

وأوضحت غراندي في بيان أن التقارير الأولية للسلطات الصحية المحلية تشير إلى أن 14 شخصا لقوا حتفهم بينهم أربعة أطفال وأصيب 26 بينهم 14 طفلا إثر الهجوم على السوق.

وأشارت إلى أنه تم إسعاف المصابين بمن فيهم الأطفال إلى المستشفيات في صعدة وصنعاء لتلقي العلاج .. مبينة أن الشركاء في المجال الصحي قدموا الإمدادات الطبية للمرافق التي استقبلت الجرحى، شاملة أطقم مواد إسعاف لعلاج ما يزيد عن 100 مصاب.

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وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية ” هذا تحول سيئ للأحداث حيث أنه على مدى الثلاثة الأشهر الماضية انخفض عدد الضحايا المدنيين الذي تم الإبلاغ عنهم في محافظة صعدة”.

وقالت” إنهاء الحرب يأتي على رأس أهم الأولويات، يجب فعل كل ما يلزم لجلب السلام إلى اليمن”.

وتأتي تصريحات المسؤولة الأممية لتفضح التحالف السعودي الذي زعم نقله المصابين الى السعودية في محاولة لإلصاق تهمة استهداف المدنيين بالجيش واللجان الشعبية