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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة :
أكد وزير الدولة نائب رئيس الوزراء القطري حمد الكواري، ان التدخل في شئون اليمن ليس من مصلحة احد، في اشارة منه الى دول العدوان السعودي الاماراتي.
لافتاً الى أنه ”لم يتدخل أحد في شؤون اليمن إلا ودفع الثمن“.
وقال ”الكواري“ في تغريدة على ”تويتر“ ، ”اليمن من أعرق الدول، وأحد حواضر الحضارة، وأكثر الشعوب جدارة لأن يعيش بكرامة“.
وأضاف ”لو أن دول الخليج حين جاد عليها الزمان أهلته ـ اي اليمن ـ وساهمت في تنميته، لكان لها الآن مصدر أمان وخير“.
وأكد انه ”لم يتدخل أحد في شئونه إلا ودفع الثمن“، مخاطبا دول الخليج قائلا ”دعوا اليمن لليمنيين، وثقوا فيهم، وساهموا في إعادة بنائه، ولن يكون إلا موحدا“.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول قطري كبير يحذر السعودية والامارات من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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