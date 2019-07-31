الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مسؤول قطري كبير يحذر السعودية والامارات من اليمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة :

أكد وزير الدولة نائب رئيس الوزراء القطري حمد الكواري، ان التدخل في شئون اليمن ليس من مصلحة احد، في اشارة منه الى دول العدوان السعودي الاماراتي.

لافتاً الى أنه ”لم يتدخل أحد في شؤون اليمن إلا ودفع الثمن“.

Advertisements

وقال ”الكواري“ في تغريدة على ”تويتر“ ، ”‏اليمن من أعرق الدول، وأحد حواضر الحضارة، وأكثر الشعوب جدارة لأن يعيش بكرامة“.

وأضاف ”لو أن دول الخليج حين جاد عليها الزمان أهلته ـ اي اليمن ـ وساهمت في تنميته، لكان لها الآن مصدر أمان وخير“.

وأكد انه ”لم يتدخل أحد في شئونه إلا ودفع الثمن“، مخاطبا دول الخليج قائلا ”دعوا اليمن لليمنيين، وثقوا فيهم، وساهموا في إعادة بنائه، ولن يكون إلا موحدا“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول قطري كبير يحذر السعودية والامارات من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا