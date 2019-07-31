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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، اليوم الأربعاء، أن الإمارات تعمل على تغيير نهجها تجاه اليمن، وباتت تتبع مواقف جديدة تختلف عن مواقف السعودية.
وقال واعظي إن تخفيض الإمارات لأعداد قواتها في اليمن دليل على هذا “التغيير في النهج”.
وأضاف أنه “ينبغي أن يبقى الخليج آمنا، وضمان ذلك يتم عبر دول المنطقة”، كما عبر عن أمله بأن “يكون الخليج خاليا من أي قوات أجنبية، لكن تطبيق ذلك عمليا يبدو أمرا صعبا”.
يذكر أن قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، التقى أمس قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الأحبابي، “لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين”.
وأشاد رضائي بالعلاقات “التاريخية العريقة” في مختلف الأصعدة والمجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، أعرب قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، عن ترحيبه بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الإيرانية: الإمارات تبدي رغبتها بتغيير موقفها في حرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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