عدن: قطاع المرأة بوزارة الشباب يختتم تدريب 25 سيدة في ريادة الأعمال

اختتم قطاع المرأة بوزارة الشباب، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في مجال "ريادة الأعمال" بالعاصمة المؤقتة عدن.
وشارك في الدورة التي نظمت بالتعاون مع مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن، 25 متدربة.
وأكدت نادية عبدالله وكيل وزارة الشباب، أن قطاع المرأة بوزارة الشباب لديه برنامج يعمل على تنمية المرأة اليمنية خاصة خلال هذه الفترة الصعبة والتاريخية التي تمر بها البلاد، التي جعلتها تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية.
وقالت إن البرنامج يركز على تنمية المرأة في مجال تمكينها اقتصاديا من خلال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات لتتمكن من إعالة نفسها وأسرتها والمساهمة في رفع مستوى التنمية الاقتصادية بشكل عام بالبلاد ..
وأشارت إلى أن الدورة تستهدف عدد من النساء من مختلف مديريات عدن لتمكينهم اقتصاديا .
وأوضحت بان القطاع بدأ نشاطه من خلال التركيز على نماذج للمرأة اليمنية التي نفتخر بها كصانعة أجيال وكشريك وتحمل المعاناة في ظل الظروف، مشيدة بدور جامعة عدن.
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