تراند اليوم : عـــــــــاجل: المملكة تعلن قبل قليل.. العثور على جثة هذة الفنانة الشهيرة في منزلها .. شاهد (صورة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل: المملكة تعلن قبل قليل.. العثور على جثة هذة الفنانة الشهيرة في منزلها .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عثرت السلطات المختصة في المملكة المتحدة على جثة الممثلة البريطانية المشهورة ”بولا ويليامسون“ البالغة من العمر 38 عاما داخل منزلها في بريطانيا.

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وكانت الممثلة قد تزوجت من السجين الأكثر عنفًا في بريطانيا تشارلز برونسون، وذلك في مدينة ”ويست يوركشاير“ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، حيثُ كان مُقيدًا لمدة ساعتين خلال الحفل.

ولكن سرعان ما انهارت علاقتهما بعد نشر صورة للممثلة مع رجل، حيثُ عبرت الممثلة ويليامسون عن ”حزنها“ على انهيار الزواج وإلغائه.

قامت ويليامسون بدور البطولة في مسلسل ”شارع كورونيشن“، بين عامي 2008 و2012، ومسلسل ”هولي أوكس“ في عام 2012، وشاركت هذا العام في مسلسل ”Yardies“، الذي لم يصدر بعد، إلى جانب عدد من الأعمال البريطانية.

يُذكر أن برونسون البالغ من العمر 66 عامًا، مدان بالعديد من عمليات السطو المسلّح، أسفرت عن إيذاء العديد من الاشخاص بشكل كبير، وسجن في عام 1974 وأمضى ما يقارب الـ41 عامًا في السجن.

ولم تكشف الشرطة البريطانية عن سبب الوفاة