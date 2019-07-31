مراسلنا.. عاجل: مواجهات بين الجيش وعناصر قبلية تتسبب في قطع طريق مأرب العبر

تجددت المواجهات مساء اليوم الأربعاء بين قوات الجيش وعناصر قبلية مسلحة، في منطقة صافر شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان حملة عسكرية من جميع وحدات الجيش بمأرب تحركت لتأمين طريق مأرب العبر ودخلت في اشتباكات عنيفة مع عناصر قبلية مسلحة من قبيلة آل مشعل عبيدة في منطقة صافر شرق المحافظة.

وأوضح المراسل ان المواجهات تسببت في قطع الطريق الدولي بمنطقة صافر والذي يربط محافظة مأرب بمحافظة حضرموت ومنفذ الوديعة.

وأكد ان نقطتين تابعتين للجيش تمنعان المسافرين من عبور منطقة صافر حفاظاً على سلامتهم حتى تتمكن الحملة العسكرية من طرد المسلحين وفرض السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي لتأمينه.