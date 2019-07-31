سفينة مساعدات إماراتية محملة بالمواد الغذائية تصل سقطرى

وصلت إلى ميناء سقطرى، اليوم الأربعاء، سفينة شحن قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدعم الأهالي بالمواد الغذائية.

وتحمل السفينة على متنها العديد من المستلزمات التي يحتاجها أهالي سقطرى وفي مقدمتها المواد الغذائية بمختلف أشكالها من طحين وأرز وزيت الطعام والتمور والشاي والعدس، وباقي الاحتياجات الأساسية كالأدوية وغاز الطبخ ومادتي البنزين والديزل.

فيما أبدى أهالي سقطرى سعادتهم بالوصول غير المتوقع للسفينة؛ كون سواحل الأرخبيل تشهد اضطراباً كبيراً نتيجة دخول موسم الرياح، حيث لا يتم غالباً إبحار أي سفينة من وإلى الأرخبيل بسبب ارتفاع الأمواج.

وتعتبر هذه السفينة الإغاثية واحدة من عديد السفن التي تسيرها دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر ذراعها الخيري مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، لدعم الأهالي في أرخبيل سقطرى.