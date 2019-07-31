جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجویة الیوم الاربعاء مستهدفة آلیات وتجمعات لملیشیا الحوثي الانقلابیة في محافظتي عمران وصعدة شمال البلاد. وقالت مصادر "الیمن العربي" إن غارتین جویتین شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وآلیات وتجمعات لملیشیا الحوثي في الجبل الأسود بمدیریة حرف سفیان بعمران. Advertisements وأضافت المصادر ثلاث غارات أخرى شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآلیات لملیشیا الحوثي في المجمع الحكومي بصعدة. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجویة بشكل مكثف على مواقع الملیشیا الانقلابیة بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجیش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تشن 5 غارات على مواقع للملیشیا في عمران وصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.