اليمن توقع إتفاقية تعاون فني مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للاسكوا الدكتورة رولا دشتي، على اتفاقية إطار التعاون الفني بين الحكومة اليمنية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (اسكوا).

وتتضمن الاتفاقية تقديم منظمة الاسكوا المساعدة اللازمة في بناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية وفق برامج الحكومة ومواردها المتاحة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، استعرض الوزير العوج، جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة وبناء مؤسسات الدولة والتنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة ومدها بالمعلومات اللازمة والمسوحات الاحصائية عن كافة المناطق اليمنية دون استثناء من أجل تسهيل عملها سواءً في الإغاثة وتحسين الأمن الغذائي أو في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، كما استعرض التحديات التي تواجهها الحكومة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحويل التدخلات الإغاثية من قِبل المنظمات الدولية إلى تدخلات تنموية شاملة وفق استراتيجية تضعها الحكومة من واقع مسؤوليتها تجاه كافة الشعب اليمني، كما تعمل في الوقت ذاته على إيجاد موارد اقتصادية وتحسين أداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز دورها في توحيد كافة القنوات الإيرادية في مختلف مناطق الجمهورية.

وأكد انسجام التشريعات والقوانين اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني مع رؤية اللجنة في تحقيق التنمية بما فيها تمكين المرأة .. مشيراً إلى دور المرأة اليمنية الفاعل في الحياة العامة ووجود إدارة عامة للمرأة في كل وزارة واللجنة الوطنية للمرأة، إضافة إلى وجود المرأة اليمنية في المناصب العليا للدولة.

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ونوه بأهمية دور الاسكوا في بناء المؤسسات وتطوير قدرات الكادر الوظيفي للدولة وبناء القدرات في هذه الظروف .. معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الاسكوا خلال الفترة المقبلة.

من جانبها رحبت الدكتورة رولا دشتي، بوزير التخطيط والوفد المرافق له، مؤكدة الحرص على تقديم كافة أوجه المساعدة للحكومة اليمنية لتنفيذ برامج وخطط التنمية والعمل على تحقيق الأهداف التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من أجل مواجهة التحديات والمساهمة في رفع القدرات المؤسسية وتدريب وتطوير الكادر البشري بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات.

وفي السياق، كان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، قد حضر الاجتماع الختامي الموسع الذي انعقد بين وفد الحكومة وعدد من الخبراء والمستشارين في الاسكوا لبحث احتياجات مختلف القطاعات الخدمية وسبل التدخل لتطويرها، كما كانت الاسكوا قد نظمت ورشة عمل على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن بعض القطاعات الحكومية.

حضر التوقيع سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري.