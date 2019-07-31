محافط مأرب يفتتح ورشة عمل تناقش متطلبات إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية

افتتح محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي، ورشة العمل الأكاديمية الخاصة بمناقشة متطلبات إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع السلطة المحلية تحت شعار" تطلعات الإنشاء .. ومتطلبات التأسيس والبناء".

وفي افتتاح الورشة كشف المحافظ العرادة عن موافقة البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن على تمويل مشروع إنشاء مبنى كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة إقليم سبأ .. مؤكداً أن إنشاء الجامعة جاء في مرحلة استثنائية لتشكل صرحاً تعليمياً من شأنه سد الفجوة في الكوادر المؤهلة ومتطلبات سوق العمل ورفد القطاع العام والخاص بالكفاءات الشابة القادرة على الإسهام الفاعل في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

وقال المحافظ العرادة "كنت حريصاً منذ اليوم الأول لتكليفي بمسؤولية إدارة هذه المحافظة على إيجاد جامعة تليق بهذه المحافظة المعطاءة وسكانها الأحرار ، ونحن وأنتم أمام مسؤولية تاريخية للحفاظ على تلك المكتسبات وإدارتها بكفاءة عالية بعيداُ عن المصالح الشخصية ،والمناكفات، والعصبيات الضيقة بشتى أشكالها وأنواعها، وتوفير الأجواء المناسبة للتطوير والتحديث المستمر والاستفادة العملية، بعد أن عانت المحافظة طويلا من غياب مؤسسات التعليم العالي".

وأضاف: "ما كان لهذا الانجاز العظيم أن يتحقق في المحافظة لولا الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والحكومة" مثمناً الدعم الأخوي المستمر للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

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وشدد المحافظ على أهمية أن يخرج المشاركون في الورشة بالنتائج والتوصيات التي من شأنها تحديد خطوات التأسيس وفق خطة دقيقة تراعي المعايير وتواكب الجامعات المحلية والدولية مع ضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وأكد المحافظ العرادة استمرار السلطة المحلية بالمحافظة في تقديم الدعم والتسهيلات والعون بما يساعد في تحقيق البرامج الهادفة إلى الارتقاء والتطوير المستمر للجامعة وجودة مخرجاتها.

وكانت الورشة التي شارك فيها أكاديميون وقيادات القطاع الصحي بالمحافظة قد ناقشت أربعة محاور تناولت أهمية إنشاء وتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية للمجتمع ومدى استفادة القطاع الصحي بالإقليم منها، والفرص المتاحة لإنشاء الكلية، والتخصصات الطبية المطلوبة إلى جانب أبرز متطلبات الإنشاء والتشغيل.