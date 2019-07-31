فريق تقييم الحوادث يكشف حقيقة إدعاءات إستهداف التحالف مواقع مدنية في اليمن

نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن إستهداف تحالف دعم الشرعية أي من المواقع المدنية بحسب الإدعاءات المرفوعة في التقارير الحقوقية الدولية والمحلية .

وأكد المتحدث باسم الفريق، منصور المنصور، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إلتزام الفريق بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادعاءات .

وفند المنصور عدد من الإدعاءات بشأن عملية التحالف العربي .. لافتاً إلى أن التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء .

وأضاف "قوات التحالف لم تستهدف منازل في مديرية بني سعد في محافظة المحويت اليمنية .