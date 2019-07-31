بالفيديو.. هندسية الجيش تتلف لغماً بحرياً زرعته مليشيا الحوثي بالبحر الاحمر

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني لغمًا بحريًا زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في سواحل البحر الأحمر، غربي محافظة حجة.

وأشار مصدر عسكري بحسب لمركز الاعلامي للقوات المسلحة، إلى أن دورية تابعة للتشكيل البحري التابع لقوات الجيش الوطني عثرت على لغم بحري زرعته المليشيا الانقلابية بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس، وقامت بإتلافه.

يشار إلى أن فرق التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة تقوم بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل ميدي وعبس لتأمينها والتأكد من خلوها من الألغام الحوثية التي تشكّل تهديدًا كبيرًا للصيادين وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.