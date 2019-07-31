شكرا لقرائتكم خبر عن غرق عبارة إيرانية مع طاقهما بالكامل بالقرب من ميناء الشارقة الإماراتي قبل قليل كانت في هذه... والان مع التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر غرق عبارة إيرانية مع طاقهما بالكامل بالقرب من ميناء الشارقة الإماراتي قبل قليل كانت في هذه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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