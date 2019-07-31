شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إيرانية تتحدى أجهزة الرصد للتحالف وتقتحم أجواء محافظة الحديدة اليمنية .. وهذا أول ’’بيان’’... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت طائرة إيرانية الصنع من التحليق فوق سماء محافظة الحديدة اليمنية لمهمة عسكرية خاصة، لكن تم إسقاطها بعد تجاوزها لأجهزة الرصد التابعة للتحالف والقوات المشتركة، لبعض الوقت.

وحول ذلك أصدت القوات المشتركة بيانا قالت فيه إنها أسقطت اليوم الأربعاء طائرة استطلاع مسيّرة إيرانية الصنع تابعة للمليشيات الحوثية أثناء تحليقها جنوب الحديدة غربي اليمن.



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وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي الساعة السابعة صباحا عندما تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المشتركة من إسقاطها.



وتعد هذه ثاني طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيات المدعومة إيرانيا يتم إسقاطها في سماء مديرية الدريهمي خلال الشهر الجاري.



يتزامن ذلك مع خروقات متصاعدة للهدنة الأممية من قبل المليشيات الحوثية في مدينة ومحافظة الحديدة.