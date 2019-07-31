محافظ مأرب يطلع على سير العمل في شوارع عاصمة المحافظة (صور)

تفقد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ،اليوم ، سير العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شق وتعبيد وسفلتة شارع الأربعين والذي يربط المدخل الجنوبي لمدينة مأرب بالمدخل الغربي على خط صرواح بطول خمسة كيلو مترات ومنه الى المدخل الشمالي للمدينة.

حيث اطلع المحافظ خلال الزيارة الميدانية على مستوى الاعمال وجودتها ونسب الانجاز في شارع الاربعين والشارع المتفرع منه الى شارع هيئة مستشفى مأرب العام، واستمع من المسؤولين في الشركة المنفذه الى الاعمال المنفذه والتي وصلت الى وضع الردميات وطبقة البسكورس استعدادا للسفلتة .

وشدد المحافظ العرادة على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحددة..مؤكدا أن السلطة المحلية تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية بالمحافظة.