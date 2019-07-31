أمن حضرموت الوادي يلقي القبض على قاتل مواطن حاول الفرار إلى المكلا

ألقت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت بالتعاون مع المنطقة العسكرية الثانية , اليوم ,القبض على المتهم (ي ، س ، ب) 25 عاما في قضية قتل المواطن عامر يسلم بن كده ألكثيري قبل محاولة فراره إلى مدينة المكلا.

وقال مصدر أمني بإدارة أمن وشرطة سيئون لموقع وزارة الداخلية : أن فريق التحري توصل بعد جمع الاستدلالات والمعلومات من مسرح الجريمة من قبل أفراد البحث الجنائي وبتعاون المواطنين تم تحديد هوية الجاني وإصدار تعميم على المتهم تكللت بضبط المتهم مع المسدس الذي ارتكب الجريمة وتم اخذ أقوالة ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه في الجريمة , موضحا بأن المتهم اعترف بجريمته حيث تم إيداعه السجن لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنه.

بدوره أشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني ,بجهود مدير إدارة البحث الجنائي بالوادي ومدير أمن مديرية شبام والمحققين المكلفين بمتابعة القضية التي تكللت جهودهم بكشف هوية القاتل والتعميم علية، شاكرا قيادة المنطقة العسكرية الثانية في جدية التعامل مع التعميمات الصادرة من أمن الوادي والصحراء للقبض على الجناة لتقديمهم للعدالة.

يذكر أن المواطن عامر يسلم بن كده ألكثيري توفي متأثرا بجراحه بعد إسعافه إلى هيئة مستشفى سيئون العام بعد تعرضه لطلق ناري من شخص مجهول ملثم يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019م في السوق العام منطقة الحوطة بمديرية شبام.