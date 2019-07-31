هادي يؤكد أهمية توحيد الجهود والإمكانات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي

أكد رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، على أهمية توحيد الجهود والإمكانات لرفع وتيرة الأداء وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المرتبط إيقاعه بأداء ونشاط البنك المركزي اليمني، مشيدا بجهود قيادة البنك التي تعمل جاهدة لتحقيق ذلك الاستقرار وتمكنها من تجاوز العديد من الصعاب وخلق استقرار مالي ومصرفي ملموس.

وحث الرئيس هادي خلال استقباله اليوم لمحافظ البنك المركزي حافظ فاخر معياد، ونائبه شكيب سعيد حبيشي على أهمية تعزيز الموارد بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والقنوات المالية ليتعافى الواقع الاقتصادي رويداً رويداً وتجاوز التحديات المترتبة تداعياتها جراء تمرد مليشيات الحوثي على الوطن والعبث بمقدراته.

وقال "بتكاتف وتعاون المخلصين من أبناء الوطن وبدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، سنتجاوز معاً مختلف الصعوبات والانطلاق صوب بناء اليمن الاتحادي الجديد".

من جانبهم عبر محافظ البنك المركزي ونائبه عن سرورهما بهذا الاستقبال واللقاء .. مثمنين توجيهات فخامة الرئيس التي تمثل لهم أولويات برنامج عمل.

وجددا التأكيد على بذل قصارى جهودهم لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بما يفضي إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المأمول.. لافتين إلى عدد من البرامج والخطط التي ستبحث مع الحكومة والتي سيكون لها مردود وانعكاس إيجابي في تنمية الموارد على المستوى المنظور .