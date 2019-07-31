مليشيا الحوثي تحارب سائقي الدراجات على لقمة العيش وتختطف العشرات منهم

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف العشرات من سائقي الدراجات النارية وزجت بهم في سجونها بصنعاء.

وأكد شهود عيان لوكالة خبر، أن عناصر الميليشيات وجنوداً يرتدون زي "المرور والمنشآت والأمن المركزي" يقومون باعتقال سائقي الدراجات النارية واحتجازها.

وقالوا إن ذريعة الاعتقالات هي عدم قيام سائقي "الموترات" بجمركة الدراجات النارية، مؤكدين أن عناصر الميليشيات يقومون باقتياد المعتقلين ودراجاتهم النارية إلى أقسام الشرطة في ذات المديرية التي تم اعتقالهم في الأحياء والشوارع الواقعه في نطاقها.

وأشاروا إلى أن هذه الحملة مستمرة منذ أيام، وتستهدف كل سائقي السيارات المختلفة والدراجات النارية تحت ذريعة عدم جمركتها.

وأثارت هذه الحملة حالة سخط واستياء واسع بين السكان لقيام المليشيات الحوثية بإجبار سائقي السيارات المختلفة والدراجات النارية على دفع رسوم جمركتها بالقوة وبالاعتقال والاحتجاز، في ظل مصادرتها لرواتب الموظفين للعام الثالث على التوالي وعدم تقديرها للظروف القاسية التي يعيشها المواطن اليمني الذي يكافح في توفير لقمة العيش لأسرته.