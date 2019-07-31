الإتفاق على حصر المدربين المحليين وتأهيلهم لتنفيذ البرامج التدريبية بالمهرة

أكد مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتدريب بمحافظة المهرة محمد أحمد شملان على أهمية الاستفادة من قدرات المدربين المحليين واستيعابهم ضمن برامج التدريب والتأهيل التي تقام في المحافظة في مختلف المجالات.

وكشف شملان خلال لقائه اليوم بالهيئة الإدارية لنادي المدربين بالمحافظة ، عن عزم الإدارة العام للبحوث والتدريب تنفيذ برنامج يستهدف حصر كافة المدربين في عموم المديريات بالتعاون والتنسيق مع النادي وتحليل قدراتهم ومهاراتهم وامكانياتهم الفنية و التدريبية سعيا للاستفادة منهم والاعتماد عليهم مستقبلا في تنفيذ البرامج المحلية والتنمية البشرية، موضحاً بأن هذه الخطوة تأتي على طريق الاستغناء عن المدربين من خارج المحافظة باعتبار المدرب المحلي أقل كلفة ومن خلاله يمكن تكثيف البرامج التدريبية لخدمة التنمية البشرية تدريباً وتأهيلاً وبناء قدرات.

من جانبها أكدت الهيئة الإدارية لنادي المدربين دعمها لهذا الخطوة والتعاون لتقديم كافة التسهيلات لإدارة البحوث والتدريب .

اللقاء - الذي تطرق - إلى ضرورة تطوير الجانب التدريبي في المجالات الإدارية والرقابية والمجتمعية والتنموية، وفي اللقاء تم الاتفاق على تأهيل مجموعة من المدربين الأكفاء والمتميزين لتسند إليهم مهمة تنفيذ البرامج التدريبية المحلية.