وزير العدل يفتتح محكمة استئناف عدن عقب استكمال تأهيلها

افتتح وزير العدل المحامي علي هيثم الغريب، اليوم، مبنى محكمة استئناف محافظة عدن، وذلك عقب استكمال إعادة تأهيله جرّاء الأضرار الكبيرة التي تعرض لها عند اجتياح ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية عدن في الحرب التي اشعلتها في مارس عام 2015م.

وعقب الافتتاح طاف الوزير الغريب ووزير الكهرباء المهندس محمد العناني، وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي والمحامي العام الأول في الجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش، في أرجاء وأقسام وقاعات المحكمة، واطلعوا على مستوى سير العمل ونشاط الموظفين في مجال القضايا والعدالة.

وهنأ وزير العدل الغريب، العاملين بمحكمة استئناف عدن والسلك القضائي بإعادة افتتاح المحكمة، وثمن حرص فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بدعم واهتمامه بقضاء، وأكد مواصلة استكمال أعمال إعادة بناء وترميم مباني المحاكم والنيابات المتضررة من أجل ضمان عودة نشاطها في النظر بقضايا الموطنين والبت فيها، وذلك في إطار مواصلة بناء مؤسسات الدولة.

وقال إن افتتاح محكمة استئناف عدن يندرج ضمن جهود عودة العدالة والقضاء ورسالة مفادها أن سنوات الحرب الحوثية والإرهابية توارت وولت جرائمها إلى غير رجعة عن مدينة عدن، وأشاد بدور القضاة والعاملين بالسلك القضائي في أداء مهامهم بكل كفاءة كونهم يحملون مشعل العدل وراية الحق بوجه الظالمين والفاسدين في سبيل إنصاف المظلومين.

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من جانبه عبر عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي، عن سعادته وكافة القضاة والموظفين والعاملين بالمحكمة بإعادة افتتاحها مجدداً بعد انتهاء تأهيلها لمواصلة العمل فيها من خلال إجراء جلسات المحاكمات .

ولفت إلى أن المحكمة ستخصص لعقد جلسات القضايا الجنائية الخاصة بمحافظتي عدن ولحج .. مشيداً بكافة الجهود المبذولة من قِبل الجميع في سبيل عودة العمل بالمحاكم والنيابات العامة بما فيها محكمة استئناف عدن وبجهود وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في تذليل الصعوبات التي واجهت منتسبي السلك القضائي ونيلهم استحقاقاتهم الوظيفية.

حضر الافتتاح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ووكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية القاضي طارق العزاني، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور نضال شيخ وعدد من المعنيين.