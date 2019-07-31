هادي يؤكد على دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محاربة الفساد

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر حسين السقاف ووكيل الجهاز للقطاع الإداري الدكتور فهمي محمد منصور.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، فِي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالجميع، مؤكدا على دور ومكانة الجهاز المركزي ومهامه الرقابية كسلطة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية يمكنها ويعطي لها القانون الصلاحيات الكاملة في محاربة الفساد وكشف أوراقها أمام الشعب وتعرية الأشخاص والجهات الفاسدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة بحقها.

وشدد الرئيس على أهمية إتباع معايير الكفاءة في العمل من قبل كافة الفروع والتزام السرية في الأداء لكشف التلاعب والاختلالات أينما وجدت.

وثمن الرئيس الجهود التي تبذلها قيادة الجهاز في تعزيز العمل وتفعيله.. معبراً عن دعمه لتلك الجهود ومقدما العزاء والمواساة لأسر شهداء منتسبي الجهاز الذين قدموا حياتهم ثمنا لمواقفهم وخدمة وطنهم.

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وأكد الرئيس على دعم قيادة الجهاز في رفع وتيرة نشاطها لمكافحة الفساد واستئصاله بأوجهه وأشكاله المختلفة .

بدورهما عبر رئيس الجهاز ووكيل الجهاز عن سرورهم بهذا اللقاء مع فخامة الرئيس الذي يحمل لهم دوماً تأكيدا ودعماً أضافيا لمواصلة وتيرة مهامهم والارتقاء بمستوى العمل الرقابي والمحاسبي الى أفاق أوسع لتحقيق المهام والأهداف الموضوعة، وكشف بؤر القصور والمخالفات أينما وجدت.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.