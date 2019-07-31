صحفي إسرائيلي يتوعد بتقسيم اليمن رغم أنف الحوثي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين المحتلة

على غرار التصريحات الإخيرة التي اطلقها عدد من المسؤولين الإماراتيين بشأن تقسيم اليمن، المح الاعلامي الاسرائيلي، إيدي كوهين، الى الرؤية الاسرائيلية الخليجية الموحدة حول ملف اليمن.

وكشف كوهين عن المشروع الذي يستهدف تقسيم اليمن والذي سبق وان اعلنت عنه الامارات بصورة غير رسمية، ما يدل على التفاهمات السعودية الاماراتية الاسرائيلية فيما يخص اليمن بدعم وغطاء سياسي من امريكا وبريطانيا.

وجاء في تغريدة نشرها كوهين على حسابه قوله: عودة تقسيم اليمن السعيد، جنوبي وشمالي وقيام مملكة حضرموت وعاصمتها عدن أمر محسوم وقادم لا محالة ولو بعد حين.

وأكد أن هذا التقسيم سيحدث رغم أنف الحوثي حسب قوله، في اشارة واضحة الى معارضة انصار الله لهذا التقسيم وتصديهم للمخطط الامريكي الاسرائيلي الذي تنفذه ادواتهم في المنطقة.