- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين المحتلة
على غرار التصريحات الإخيرة التي اطلقها عدد من المسؤولين الإماراتيين بشأن تقسيم اليمن، المح الاعلامي الاسرائيلي، إيدي كوهين، الى الرؤية الاسرائيلية الخليجية الموحدة حول ملف اليمن.
وكشف كوهين عن المشروع الذي يستهدف تقسيم اليمن والذي سبق وان اعلنت عنه الامارات بصورة غير رسمية، ما يدل على التفاهمات السعودية الاماراتية الاسرائيلية فيما يخص اليمن بدعم وغطاء سياسي من امريكا وبريطانيا.
وجاء في تغريدة نشرها كوهين على حسابه قوله: عودة تقسيم اليمن السعيد، جنوبي وشمالي وقيام مملكة حضرموت وعاصمتها عدن أمر محسوم وقادم لا محالة ولو بعد حين.
وأكد أن هذا التقسيم سيحدث رغم أنف الحوثي حسب قوله، في اشارة واضحة الى معارضة انصار الله لهذا التقسيم وتصديهم للمخطط الامريكي الاسرائيلي الذي تنفذه ادواتهم في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي إسرائيلي يتوعد بتقسيم اليمن رغم أنف الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.