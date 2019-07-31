شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة هيا بنت الحسين تحقق أول انتصار ساحق في أولى جلسات المحاكمة ومحمد بن راشد ’’يهرب’’ من المحكمة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي المعروف، الدكتور أسامة فوزي فيديو جديد حول قضية الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها حاكم دبي محمد بن راشد، بعد وصول قضيتهما للقضاء البريطاني.

وفي الفيديو الذي رصده محرر "بويمن" قال الدكتور فوزي إن الأميرة هيا حققت أول انتصار أمام القضاء البريطاني، بإصراراها أن تكون جلسات المحاكمة علنية، في حين توسل بن راشد من القاضي أن تكون سرية وهو ما رفضه الأخير.ما دفع ببن راشد للهروب من المحكمة وعدم حضور أولى الجلسات.

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وبحسب حديث الدكتور أسامة فوزي فإن طلب بن راشد سرية المحاكمة ناتج عن خوف الأخير من الفضائح التي ستظهرها الجلسات .

وكانت الأميرة هيا بنت الحسين زوجة نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، محمد بن راشد،تقدمت الثلاثاء، بطلب أمر حماية من الزواج القسري، حسب المعلومات التي رشحت عن الجلسة الأولى من النزاع القضائي مع زوجها.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع في محكمة في لندن، الثلاثاء، تتعلق بمصلحة طفليهما، حيث ظهرت الأميرة هيا للمرة الأولى منذ هروبها من دبي إثر خلافات مع زوجها.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب الحماية وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما، بحسب ما استمتعت المحكمة العليا.