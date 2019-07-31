تراند اليوم : سما المصري بدون ملابس داخلية في ”فيديو مثير” .. تحاول إغراء لاعب شهير وتتغنج بحركات غير لائقة.. شاهد ماذا حدث؟

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري بدون ملابس داخلية في ”فيديو مثير” .. تحاول إغراء لاعب شهير وتتغنج بحركات غير لائقة.. شاهد ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ظهرت سما المصري بملابس غير لائقة في غرفة نوم تحاول إغراء لاعب شهير، عبر الحديث عن طلبها الزواج منه. وأوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز. شاهد أيضاً: Advertisements وقالت سما في فيديو نشرته مؤخرا نتحفظ على نشره،: "أنا معرفش مين رياض محرز، وسألت صحابي واكتشفت أنه لاعب المنتخب الجزائري وهو صاحب هدف تحقيق البطولة". وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية في الأيام القليلة الماضية، تصريحا نسبته للفنانة المصرية سما المصري حول اللاعب الدولي الجزائري، قائد الخضر، مفاده أنها ترغب بالزواج به وتقبل أن تكون الزوجة الثانية له، وهذا مانفته الفنانة.

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