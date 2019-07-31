تراند اليوم : عـــــــــاجل: شاهد أول صورة مؤلمة تأكد وفاة الفنانة الشابة "حلا الترك" قبل قليل والحزن يعم المدن البحرينية

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل: شاهد أول صورة مؤلمة تأكد وفاة الفنانة الشابة "حلا الترك" قبل قليل والحزن يعم المدن البحرينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة الفناة البحرينية الشابة حلا الترك وتبادر المغردون في نعيها ورثائها. لكن الغريب في الأمر أن أحدًا لم يكلف نفسه عناء البحث عن حقيق وفاة حلا الترك وصار يردد الخبر حتى تم إطلاق وسم على موقع تويتر باسم وفاة حلا الترك، تم خلاله مشاركة آلاف التغريدات مع صور لها. شاهد أيضاً: Advertisements وعلى الجانب الآخر نفى العديد من أصدقاء ومحبي حلا الترك نبأ وفاتها، مؤكدين أنها بخير وبصحة جيدة وأنها سترد عبر حسابها على توتير لطمأنة محبيها.

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