'اسكوا' تؤكد توجهها لمساندة اليمن في تنفيذ خطط التنمية المستدامة

أكدت منظمة الاسكوا توجهها لمساعدة الحكومة اليمنية في معالجة عدد من التحديات والمشاكل التي تواجهها ولتحسين الخدمات وبناء وتطوير القدرات في إطار برامج تنموية تشمل كافة المناطق اليمنية إضافة إلى استمرار العمل على تحقيق ما هو متاح في إطار الرؤية الاستراتيجية لتحقيق اهداف التنمية 20-30.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج مع نائب الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) الدكتور منير ثابت، في اطار الاجتماع الخاص بتوقيع اتفاقية التعاون الفني بين اليمن والمنظمة.

وأكد نائب الأمين التنفيذي للاسكوا حرص المنظمة على تقديم كافة أوجه المساعدة لليمن لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من أجل التغلب على التحديات التي تواجه اليمن خاصة في هذه الظروف.

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وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي اعرب عن تطلع اليمن للعمل بشكل مشترك لتعزيز بناء قدرات الكوادر البشرية في مؤسسات الدولة اليمنية ودعم تنمية البنية الأساسية من خلال الاتفاق على برنامج شامل للتنمية يشمل كافة المناطق اليمنية دون استثناء.

وأشاد بالتعاون مع الاسكوا وما تقدمه من دعم فني وتقني للجانب اليمني.. مؤكدا على اهمية استمرار هذا التعاون وان الواقع يتطلب وقوف منظمة الأسكوا مع اليمن .. مشيراً إلى أن من أولويات الحكومة العمل على دعم وتنمية القطاعين الصحي والتعليمي إضافة إلى سعي الحكومة إلى التعاون مع الاسكوا بمجال الطاقة والقطاعات الخدمية الأخرى, مستعرضاً جهود الحكومة في إقرار الموازنة العامة للدولة رغم شحة الموارد والتزاماتها بصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة بمختلف مناطق الجمهورية وكذلك جهود الحكومة في تفعيل النظام الجمركي واعادة تصدير النفط والغاز وهذا يتطلب تطوير ورفع قدرات مؤسسات الدولة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية.

حضر اللقاء سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري.