الكثيري يطلع على المرحلة الأولى من بناء منازل المتضررين من كارثة سيول 2008 بتريم

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على العمل الجاري في المرحلة الأولى من بناء منازل المتضررين من كارثة سيول 2008م بمديرية تريم.

وتعرف وكيل المحافظة من مدير عام مديرية تريم خالد هويدي على نسبة الانجاز في المرحلة الأولى لتسويس 148 منزلا موزعة على مناطق روغة 2 ومولى القويرة بمشطة والقوز 2 على مساحة تقدر بـ25 متر في 25 متر للمنزل الواحد.

وتجدر الاشارة بأنه تم توزيع القسط الأول من التعويضات المالية المقدرة بمليار ريال يمني والمقدمة من رئاسة الوزراء نهاية شهر مارس من العام الجاري.

رافق وكيل المحافظة عاقل حي مشطة هادي ساحب ورئيس اللجنة الأهلية للمتضررين من كارثة السيول لطفي سهيل وعدد من المختصين.