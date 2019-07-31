بالوثائق,, جبواني المرتزقة يمنح صلاحية الإقلاع لطائرة العيسي المعطلة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن كشف وثائق مسربة عن فضيحة كبيرة من العيار الثقيل، داخل اروقة حكومة المرتزقة. وتضمنت الوثائق توجيهات وزير النقل في حكومة المرتزقة “صالح الجبواني” بالسماح لطائرة بلقيس التابعة للتاجر النافذ ومستشار الفار هادي الاقتصادي، أحمد العيسي بالعمل رغم إنتهاء عمرها الافتراضي ، مما يمثل سابقة كارثية ومتاجرة فاضحة بكل أرواح الناس. وبحسب الوثائق فقد تمنعت جهات مختصة في عدن عن تسجيل طائرة بلقيس المملوكة للعيسي عن اتخاذ اي اجراءات، بل سارعت الى اعطاءه صورة استثنائية تمكن طائرته من الهبوط والاقلاع دون شروط السلامة المتمثل بالعمر الافتراضي للطائرة المسموح لها بالاقلاع في الأجواء الوطنية”.

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