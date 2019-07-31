تعز: أم تقتل اثنتين من بناتها بإغارقهن في بئر ماء بمديرية المواسط

توفت طفلتين غرقاً في بئر ماء، الثلاثاء، في منطقة قدس بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقالت مصادر محلية، ان امرأة ثلاثنية قامت بإغراق طفلاتها الثلاث، في خزان قرية الصرم بمنطقة قدس بمديرية المواسط، توفت اثنيتن منهم وتم انقاذ الثالثة من قبل الأهالي.



وأضافت المصادر أن الطفلتين تن نقل جثثهن إلى مستشفى خليفة آل ثاني في التربة مركز مديرية الشمايتين، وبدأت الأجهزة الأمنية بإجراء التحقيقات حول ملابسات الحادثة ودوافعها.



ولفت المصدر إلى أن الأم التي اغرقت طفلاتها تعاني من بدايات أمراض نفسية نتيجة تعرضها منذ سنوات لمعاملة غير إنسانية من أم زوجها تصل إلى طردها ليلا من المنزل.



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