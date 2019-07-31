حضرموت: مواطنون يقطعون خط رئيسي ويشعلون النيران احتجاجاً على تدهور الكهرباء
حضرموت: يمن شباب نت - خاص
الثلاثاء, 30 يوليو, 2019 - 11:59 مساءً
[ نيران أشعلها مواطنوان في مدينة المكلا احتجاجا على انقطاع الكهرباء 30 يوليو 2019 ]
أقدم مساء هذا اليوم الثلاثاء مواطنون غاضبون على قطع طريقاً رئيساً بمدينة المكلا احتجاجاً على تدهور خدمة الانقطاعات المتكررة لخدمة التيار الكهربائي كما خرج محتجون أيضا بمدينة الشحر في حضرموت (شرق اليمن).
وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت" إن عشرات المواطنين أقدموا على إغلاق أهم شارع رئيسي بالمكلا والرابط بين منطقة الديس واحياء المكلا القديمة، وذلك احتجاجا منهم على حالة التدهور المتزايدة للتيار الكهربائي.
وأشار "أن المحتجين أشعلوا الإطارات في الأحياء والشوارع مما أثر سلباً على حركة سير المركبات".
وخرجت احتجاجات مماثلة في مدينة الشحر، تطالب السلطات بحل مشكلة انقطاع الكهرباء.
وتأتي الاحتجاجات عقب تدهور خدمة الكهرباء وارتفاع عدد ساعات انقطاعها، حيث لا يتجاوز الوقت الذي تكون فيه متوفرة ساعتين بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل قياسي في فصل الصيف. وفقا لمصادر محلية.
وتتزامن هذه التطورات مع إعلان المحافظ البحسني أن الحكومة تعهدت له بأن تصل غداً الأربعاء إلى ميناء المكلا باخرة تحمل وقود المازوت لتشغيل محطات الكهرباء.
وشهدت الكهرباء بالساحل تحسن ملحوظ بعد وصول باخرة مازوت في الأيام الماضية وبحمولة تقدر بـ ???? طن، إلاّ أنه سرعان ما رجع تدهور الخدمة بعد إكمال الكمية الموجودة.
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