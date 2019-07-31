عبدالله الأشرف: نحن مع المملكة قلباً وقالباً

قال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، العقيد عبدالله الأشرف، اليوم الأربعاء "ثابتون في مواقفنا واضحون وضوح الشمس نحن مع المملكة قلباً وقالباً هي من تدفع ضريبة استعادة وطننا المنهوب وهي من تدافع عن المنطقة من كل الطامعين ، الدم الدم والهدم الهدم نسالم من تسالم ونحارب من تحارب"
وأضاف الأشرف في منشورات رصدها "الخليج 365" - "مستمرون لدفع الضريبة من دماءنا حتى يرتوي تراب ارضنا وبحر تضحياتنا لا ينضب و99 ٪ منا يعشقون النصر والأخير منّا لا يرضى بالهزيمة وَإنَّا لصُبرٌ في الحرب صدقٌ عند اللقاء وسيبقى نبض قلبي يمنياً".
وبين أن "من يغرّد وهو في دولة أخرى بما لا يخدم الميدان فلا يعني إلا نفسه ".
واختتم " أما رجال الميادين وفرسان الجبهات فتغريداتهم غبار قذائفهم وباروت متارسهم ، ريح تغريداتكم لكم ولنا رهج السنابك ولهيب المعارك حتى نستعيد وطننا ووطنكم أو نهلك دونه".
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