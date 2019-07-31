تدشين صرف مرتبات موظفي محافظة الحديدة

دشنت السلطات المحلية اليوم في الحديدة توزيع رواتب موظفي الدولة في الحكومة. وقالت مصادر محلية إن السلطات دشنت اليوم توزيع مرتب شهر يوليو. وذكرت المصادر أن عملیة الصرف ستتم عبر مصارف الكریمي المنتشرة في عموم محافظات الجمھوریة. وتستمر منذ مطلع العام صرف مرتبات موظفي المحافظة بعد قرار رئاسي بصرف مرتبات جمیع موظفي المحافظة بعیداً عن أي اعتبارات معمول بھا في المحافظات

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