أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 31 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: برغم توقفها منذ أيام.. شركة النفط بعدن تهدد بالعودة إلى الإضراب

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