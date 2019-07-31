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شاهد.. ماذا قال ضحايا مجزرة آل ثابت في صعدة ودور الحوثيين؟

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نقلت قناة العربية شاهدات عن ضحايا مجرزة سوق ال ثابت بمحافظة صعدة والذين اتهموا مليشيا الحوثي بمنعهم من الهروب.

وقال السكان ان المليشيا قصفتهم بالهوان على السوق.

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