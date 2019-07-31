شاهد.. ماذا قال ضحايا مجزرة آل ثابت في صعدة ودور الحوثيين؟

نقلت قناة العربية شاهدات عن ضحايا مجرزة سوق ال ثابت بمحافظة صعدة والذين اتهموا مليشيا الحوثي بمنعهم من الهروب. وقال السكان ان المليشيا قصفتهم بالهوان على السوق.

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