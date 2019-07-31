أغقلت مليشيا ايران الحوثية مطاعم الخطيب على خط شارع الستين في صنعاء مما ادى الى ضجة واسعة.
وقالت مصادر إن مليشيا الحوثي اغلقت المطاعم التي تعتبر من اكبر المطاعم المتواجدة في اليمن نتيجة لعدم وجود موقف سيارات.
وسخرت ناشطون من هذه المبررات باعتبار أن المطاعم غالبيتها في صنعاء بلا مواقف سيارات ولكن السبب الرئيس هو رفض المطعم دفع ضرائب مهولة تصل الى 200 مليون ريال.
وتقوم المليشيا بابتزاز التجار فيما هاجم ناشطون حتى من هم مؤيدين للحوثي هذه الاعمال والسرقة للمحلات التجارية والاستثمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تغلق مطعم الخطيب في صنعاء لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.