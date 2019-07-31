البحسني يطالب بسرعة تنفيذ إنشاء المدرسة القتالية بحضرموت

زار اللواء ركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ، صباح اليوم الأربعاء، موقع المدرسة القتالية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

وخلال الزيارة، طاف القائد البحسني بموقع مشروع المدرسة و استمع إلى شرح مفصل من قبل رئيس شعبة الأشغال العسكرية عن أهم الصعوبات و العراقيل التي تواجههم في سرعة التنفيذ.

و شدد البحسني خلال الزيارة، على شعبة الأشغال العسكرية بضرورة إنجاز الأعمال الموكلة لهم بعد تحديد المساحة للمدرسة.

كان في استقبال البحسني في موقع المدرسة رئيس عمليات المنطقة العميد ركن عمر أحمد بادبيس و عدد من القيادات العسكرية.