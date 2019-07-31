وفاة طفل برصاصة قناة حوثي يرعى الاغنام في "المقاطرة"

توفي طفل على الفور رصاص قناص حوثي اثناء ما كان يرعى الاغنام في المقاطرة غرب شمال غرب محافظة لحج.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل سليمان عبدالحكيم البالغ من العمر 14 عاماً قتل بطلق ناري أصابه في الرأس من أحد قناصي ميليشيات الحوثي المتمركزة في تبة الخضراء بجبهة الأحكوم.

وأوضحت المصادر أن الطفل سليمان كان يرعى الأغنام في أحد جبال المنطقة، إلا أن قناص الميليشيا الإرهابية الحوثية أودى بحياته في الحال.

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وكان طفل قد استشهد بذات المنطقة في وقت سابق برصاص قناص حوثي.

وقتلت مليشيا الحوثي مئات المدنيين قنصاً بينهم نساء وأطفال، لاسيما في محافظة تعز طيلة سنوات الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل حوالي خمسة أعوام.