الهلال الأحمر الإماراتي يخدم 562 ألف شخص داخل البلاد خلال 6 أشهر

استفاد 562 ألفا و589 شخصا من البرامج والمساعدات المحلية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي داخل الدولة في الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة 94 مليون درهم، حيث بلغت المساعدات الاجتماعية 71 مليونا و108 آلاف و670 درهما، فيما بلغت المشاريع الموسمية 20 مليونا و378 ألفا و508 دراهم، استفاد منها 562 ألفا و589 شخصا على مستوى الدولة، وبلغت تكلفة المشاريع الإنشائية مليونين و511 ألف درهم.

ووقفت اللجنة العليا للمساعدات المحلية في هيئة الهلال الأحمر في اجتماعها الثالث للعام الحالي بمقر الهيئة في أبوظبي مؤخرا برئاسة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية على استعدادات مراكز الهيئة داخل الدولة لتنفيذ مشروع الأضاحي هذا العام، وناقشت السبل الكفيلة بتنفيذ المشروع بالصورة التي تلبي احتياجات المستفيدين من لحوم الأضاحي، واستعرضت اللجنة تقرير المساعدات المحلية خلال النصف الأول من العام 2019.

كما بحثت اللجنة أيضا سبل ترقية وتعزيز برامج الهيئة على الساحة المحلية، وناقشت آليات تفعيل الأنشطة والبرامج لتوسيع مظلة المستفيدين داخل الدولة وتوفير حماية أكبر للشرائح والفئات المستهدفة، كما بحث الاجتماع الوسائل التي تمكن الهيئة من تحقيق تطلعاتها على الساحة المحلية وتخطيط وتنفيذ البرامج التي يحتاجها المستفيدون في جميع مناطق الدولة.