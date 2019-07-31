تراند اليوم : ورد الآن: التحالف يدق ساعة الصفر ويرعب مهدي المشاط وابوعلي الحاكم ويعلن رسميًا انطلاق عملية عسكرية برية وجوية في ”صنعاء“ بموافقة الامم المتحدة

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: التحالف يدق ساعة الصفر ويرعب مهدي المشاط وابوعلي الحاكم ويعلن رسميًا انطلاق عملية عسكرية برية وجوية في ”صنعاء“ بموافقة الامم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، حرص قيادة التحالف على اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية المدنيين والاطفال خلال استهداف مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، ان قيادة التحالف وقعت مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم لحماية الاطفال بالداخل اليمني، وتهدف الى تأسيس وحدة حماية الأطفال، مشيرا الى ان المليشيا مستمرة في انتهاك حقوق الأطفال عبر تجنيدهم وارسالهم الى الجبهات.

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وأوضح ان التقارير الدولية رصدت تجنيد الميليشيا لأكثر من 24 الف طفل .. لافتا الى ان التحالف والحكومة الشرعية تمكنوا من اعادة أكثر من 113 طفل جندتهم المليشيا وضبطهم بالحدود اليمنية - السعودية وتم اعادتهم الى اسرهم بعد تأهيلهم.

وحول العمليات العسكرية أوضح المالكي ان المليشيا الانقلابية خسرت خلال الأسبوعين الماضيين 1131 مسلحا، و348 موقعا وعتادا عسكرية.

ولفت الى ان التحالف شن عملية عسكرية في منطقة كتاف يوم 26 مارس، استهدف مواقع المليشيا، وأن هناك احتمالية وجود اضرار جانبية، حيث تم إحالة الحادث إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث لإعلان النتائج.

واكد العقيد المالكي ان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، مستمرة في تدمير القدرات النوعية للميليشيا الحوثية، حيث دمرت كهفين شرق صنعاء لانطلاق طائرات بدون طيار حوثية، وتدمير ثلاث منصات للصواريخ البالستية في مديرية صحار والصفراء في صعدة مع صواريخ من نوع بدر.

وقال " ان الجيش الوطني وبإسناد من التحالف، سيطر على عدة مواقع في محور علب، وكتاف والبقع بصعدة، ومواقع بالجوف، وحرض بحجة بمديرية مستبا جنوب حيران، وتم أسر 46 مسلحا حوثيا بينهم أطفال".

كما انطلقت اليوم، عملية عسكرية في نهم بصنعاء باسناد جوي، إضافة الى خوض قوات اللواء 33 بالضالع معارك مع المليشيا وتم استهداف المليشيا وتكبيدها خسائر فادحة، وفي تعز دارت اشتباكات بين الجيش الوطني من اللواء 35 مدرع في المسراخ والاقروض.

وأستعرض المالكي الأسلحة التي ضبطت في منفذ شحن البري، وبلغ عددها 340 عبوة دافعة، و140 طلقة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي بصنعاء.

وفي الحديدة أوضح ناطق التحالف ان المليشيا مستمرة في خرق اتفاق وقف اطلاق النار، حيث تم رصد اكثر من 2343 خرقا، وتستهدف المليشيا المناطق المدنية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية وطائرات بدون طيار.

وذكر العقيد المالكي ان التحالف نزع ودمر أكثر من 121 لغما بحريا، زرعتها المليشيا لتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وفي الجانب الإنساني أوضح الناطق الرسمي للتحالف، التصاريح الممنوحة للعمل الإنساني عبر مختلف الموانئ اليمنية، حيث تم منح 14 الف و670 تصريح جوي، وبلغت التصاريح البرية اكثر من ألف تصريح، والبحرية خمسة الاف و540 تصريح، وشملت جميع الموانئ بما فيها الخاضعة للمليشيا، موضحا ان عدد التصاريح التي منحت منذ انطلاق العمليات العسكرية حتى اليوم، بلغت 42 الف و749 تصريح.