شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن الهدف العسكري الذي قصفته طائرات التحالف العربي قبل قليل بالعاصمة صنعاء "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مراسل "يمن الغد" بالعاصمة صنعاء ان طيران التحالف يشن في الاثناء غارات عنيفة ومتواصلة على معسكرات تابعة للمليشيات.

وقال مراسلنا "أن طيران #التحالف استهدف معسكر السواد في حزيز جنوب العاصمة صنعاء بأربع غارات عنيفة حتى الان"، مشيرا إلى ان التحليق مازال مستمر بشكل مكثف. وأكد مراسل "يمن الغد" ارتفاع حصيلة الغارات الجوية على معسكر السواد إلى 8 غارات صاحبها انفجارات عنيفة وتحليق مستمر للطيران.

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