شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عويس تكشف مصير ”فيصل القاسم” بعد اختفائه فجأة وتوقفه عن برنامجه على قناة الجزيرة ‘‘الاتجاه المعاكس’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة مفاجئة لم يعلن عنها الإعلامي فيصل القاسم مقدم البرنامج الشهير "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة، أعلنت الإعلامية غادة عويس عن تقديمها لبرنامجه بشكل مؤقت الفترة القادمة. وأرجعت المذيعة بقناة الجزيرة، تقديمها للبرنامج بأنه فيصل القاسم في إجازة وهي من ستتولى المهمة مكانه. وكتبت "عويس" عبر حسابها على "تويتر": اليوم بإذن الله نلتقي في حلقة من الاتجاه المعاكس (لا تسألوا عن الموضوع بل هو مفاجأة) إلى أن يعود الدكتور @kasimf من إجازته بالسلامة".

برنامج الاتجاه المعاكس أو برنامج فيصل القاسم برنامج تلفزيوني حواري تبثه قناة الجزيرة. يقدمه المذيع فيصل القاسم. يبث البرنامج كل ثلاثاء. ويعد من أشهر البرامج التي تقدمها القناة الإخبارية. يستضيف فيصل القاسمشخصيتين ذوي أراء متعارضة معظم الأحيان

يتطرق برنامج الاتجاه المعاكس لمواضيع حساسة في السياسة والاقتصاد وقضايا اجتماعية وأحيانا دينية. وتقوم فلسفته على سبر أغوار الآراء المتناقضة، ويطرح استفتاء يحمل وجهتي نظر متناقضتين. ويصف البعض هذا البرنامج بأنه ينتمي لبرامج الصُراخ المنبوذة من طرف بعض الأطراف المثقفة عالميا.

تعتمد صيغة البرنامج على استضافة شخصيتين تمثلان وجهتي نظر متعارضتين وكان أمر جديد على وسائل الاعلام العربية خلال التسعينات رغم أنه مستخدم في الاعلام الغربي قبل ذلك. ويقدم البرنامج للمشاهدين فرصة التصويت عبر الإنترنت.

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