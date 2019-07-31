تراند اليوم : شاهد بالصورة ..ملكة جمال اليمن التي اذهلت العالم بجمالها وإبداعاتها

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصورة ..ملكة جمال اليمن التي اذهلت العالم بجمالها وإبداعاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أريج السيد فنانة يمنية تغني وتعزف وتمثل استطاعت أن تتجاوز العوائق الماثلة أمام مثيلاتها من الفنانات اليمنيات ، شاركت في مهرجان قرطاج الدولي بتونس ومهرجانات في مصر والأردن ولبنان ،عرفها الجمهور اليمني من خلال ظهورها في العديد من الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل همي همك ،مؤخراً شاركت في برنامج " الملكة" الذي يعرض على 50 قناة وإذاعة عربية ،وهي المرأة الوحيدة التي تمثل اليمن في البرنامج الذي تتنافس فيه فتيات من عشرين دولة عربية، معظمهن ملكات جمال ،ورغم المنافسة الشرسة استطاعت أن تصل الى المراحل النهائية من البرنامج ، تتحدث الفنانة اريج السيد في حوار خاص لـ"المركز اليمني للإعلام " عن تجربتها الفنية ومشاركتها في برنامج الملكة وطموحاتها المستقبلية ، فالى التفاصيل : حوار: علاء الدين الشلالي *مالذي دفعك للمشاركة في برنامج الملكة؟ انا امثل اليمن في برنامج انساني بحت والحقيقىة والدافع الاساسي لمشاركتي في البرنامج انني مؤمنة بالقضية التي هي قضية كل اليمنيين وهي تحقيق السلام وتمثيل اليمن في مثل هكذا محافل، وحبيت ان اوصل رساله ان اليمن موجودة برغم الالم والجراح *كيف تردين على من ينتقد مشاركتك في برنامج ترفيهي في وقت يعاني منه اليمنيون حرب طاحنه؟ برنامج الملكة ليس ترفيهي بل اجتماعي جاء في الوقت المناسب وهو ضمن حملة “المرأة العربية” التي أطلقها الاتحاد العام للمنتجين العرب بعد عشر سنوات من الجهد والعمل على العديد من المشروعات التي تهدف لتحسين صورة المرأة في الإعلام ، وتم الاعلان عن البرنامج خلال مونديال القاهرة 2014 بمشاركة مجموعة من النجوم وكان النجم السوري دريد لحام، أكبر المتحمسين لفكرة المشروع ،وتعتمد فكرة البرنامج على لجنة تحكيم مؤلفه من مجموعة من نجوم الوطن العربي ممن لهم تاريخ ونشاط اجتماعي، بحيث يتم الاختيار بين مجموعة من المتسابقات من جميع الدول العربية، ممن لديهن قصص ناجحه في الخدمات الإجتماعية، وينتهى البرنامج بتتويج متسابقة واحدة بلقب “الملكة” ، ليتم تبني المشروع الفائز وتنفيذه على أرض الواقع بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية في الدول العربية . *انتي المشتركة اليمنية الوحيدة المشاركة في برنامج الملكة حدثينا الى اين وصلتي في البرنامج ؟ حالياً هذه اخر مرحله في البرنامج واسمها مرحله الوصول الي عرش الخدمه الاجتماعيه لتتويج ملكه المبادرات الانسانية * مبادرتكي التي قدمتيها في برنامج الملكة هي نشر السلام عن طريق الفن ودعم الموهوبين ، حدثينا اكثر عن هذه المبادرة ؟ مبادرة هارموني للسلام الداخلي و لنشر السلام عن طريق الفن ودعم الموهوبين هي مبادره قدمتها وكان هدفي من تقديمها هو تشجيع المجتمع اليمني على دعم الابداع و ثقافة السلام بعد الحرب التي ازهقت وقتلت احلام الكثيرمن ابنائة . أما الجزء الأخر من المبادرة وهي دعم الموهوبين من الشباب اليمني و الذين هم كُثر في مجتمعنا فاليمن بلد يزخر بالعديد من الكوادر الجميلة التي هي بحاجه لفرصه لاخراج الابداعات التي فيه ،و المبادرة بشكل عام تقوم على عدة أركان منها عمل دورات توعوية عن أهميه اكتشاف أحلامنا بدون تدخل سلبي من الأهل او المجتمع ويقيم تلك الدورات فنانين وتربويين متخصصين في المدارس والجامعات ، وكذلك تطرقت المبادرة لمواضيع متصلة بالسلام كمناهضة العنف ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وزواج القاصرات والعديد من المشاكل التي تتطلب وضع حلول عاجلة من خلال التعاون مع كافه المنظمات والمؤسسات المعنية *ماهي الخطوة التي ستقومين بها في حال حققتي الفوزو حصلتي على لقب "الملكة " ؟ إذا توفقت و فوزت باللقب سأقوم بفتح أكاديمية فنيه في اليمن تقوم بتدريس الآلات الموسيقية والغناء بعيدة عن الأرباح التجارية،وسانشا سينماء مصغره في عدد من المحافظات لعروض بعض الأفلام . * التقيتي خلال مشاركتك في برنامج الملكة بكثير من نجوم الفن العرب ،خبرينا كيف ينظر أولئك النجوم للواقع اليمني ؟ كثير من الفنانين كانوا سعيدين جدا بمشاركة اليمن في البرنامج وتمنوا لوطني الأمن والسلام لكن أكثر شىء صدمني ان عدد من الفنانين لايعرفون ادنى شىء عن اليمن والذي يقول ان لديه معرفة عن اليمن لا يتذكرها الا بـ اشياء سلبية ، يتذكرون على سبيل المثال ان اليمن بلد غارق في الفوضى والاحتراب الداخلي ،وبخصوص هذه الجزئية اتذكر موقف أبكاني في احدى حلقات برنامج الملكة وهو اعتذار الفنان عزت أبو عوف أنه مقصر لعدم معرفتة عن اليمن تلك اللحظة ابكتني بجد ،وكان لي لقاء مع الفنان الاردني عمر العبدلات الذي عبر عن سعادتة لمشاركتي كوني اليمنية الوحيدة ،، وبالاجمال الكثير من الفنانين العرب الذين التقيت بهم ابدوا اسفهم للأحداث المأساوية التي يعاني منها اليمنيون وتمنوا ان يعم السلام وان يرجع اليمن كما كان سعيداً. *في إحدى المسابقات العربية منحتي لقب سفيرة السياحة اليمنية مالذي قدمتيه لدعم السياحة في بلدك ؟ كانت هناك خطه لزيارة المواقع الأثرية اليمنية والترويج لها لكن في ظل الأوضاع التي تمر بها اليمن توقف المشروع وانشاء الله الأوضاع ستستقر ونكمل *كنتي قد حصلتي على جائزة أحلى صوت لعام 2016 في مسابقة ملكات جمال العرب، حدثينا عن مشاريعك المستقبلية في مجال الغناء وكذا التمثيل ؟ انا مؤجلة موضوع التمثيل تماما لفترة طويلة ولحين وجود فرصة مناسبة ،و حاليا ادرس غناء شرقي وموسيقى في مصر ،و اسعى الى تطويرصوتي حتى انزل اغاني خاصة بي *يقول بعض منتقدين اريج السيد من المثقفين والناشطين في اليمن انك فنانة تكثرين من "الاستعراض" ,ماتعليقك؟ سؤال مضحك جدا يعني هل انا مثلا أقوم بتقديم فوازير رمضان أو أغاني شو، إذا كان فن الاستعراض شحيح في الوطن العربي بأكمله ،فكيف يكون متواجد في مجتمع يمني ،أنافنانه ومجال الغناء هو الأقرب لقلبي وهو من يعبر عن طموحي وشخصيتي وأحلامي، فاذا كنت استعراضيه كما يقولون لك أو ان لي الرغبة في ان اكون فنانة استعراضية لمادرست الإعلام ولا تغربت في بلاد المهجر ولادرست الموسيقي *اريج بنت الطبيب الدكتور احمد السيد والدتك كانت من اشد المعارضين لدخولك المجال الفني والإعلامي ، صفي لنا علاقتك بوالديك وعائلتك ؟ بابا إنسان مثقف وعاش في الخارج لم يكن معارض لولوجي المجال الفني كباقي أهلي مثل امي ، صحيح انه تعرض لضغوطات عائلية من اجل اجباري على ترك الفن بحكم انحداري لقبيلة معروفه، ولكن بعد ان اصريت واقنعتهم ان لامشكلة في الفن وانما المشكلة في المعتقدات الخاطئة في مجتماعتنا والحمد لله تفهموا الموضوع وحالياً علاقتي بعائلتي طيبه جدا وأسافر لزيارتهم دائما *كلمة اخيرة اتمنى من الجميع دعم اريج السيد بنت اليمن للحصول على لقب الملكة *المركز اليمني للاعلام

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