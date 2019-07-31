شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وفاة الفنانة السورية بطلة مسلسل " باب الحارة " قبل قليل اثر تعرضها لحادث اليم في بيروت .. شــاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضمونه وفاة الممثلة الصاعدة راما شاهين، فخرجت صديقتها الفنانة شمس بسام الملا وكذبت تلك الأخبار، موضحة أن شاهين في المشفى لكنها بحالة صحية حرجة.

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قبل ساعات تم الكشف بشكل رسمي عن وفاة الفنانة الصاعدة اثر تعرضها لحادث سير أثناء توجهها إلى بيروت برفقة مجموعة من الأصدقاء، فيما لما ترد أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

ونقلت الفقيدة إلى إحدى مستشفيات العاصمة دمشق لتتلقى العلاج و لكن القدر لم يكتب لها العمر وتوفيت اليوم عن عمر 18 سنة، وهي بذلك تكون من أقصر الممثلات السوريات عمرًا.

وأصدرت عائلة الفقيدة بيان نعوة قالت فيه: "بمزيد من الحزن والأسى, تنعي إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا و دول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعاً بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فارقت دنيانا اليوم.

وترجو أسرة الفنانة راما من كل جمهورها عدم الرد على أي من الصفحات التي تنتحل إسمها والتبليغ عنها لأن هدفها هو تشويه ما تركته فنانتنا من صورة جميلة في أذهان متابعيها.