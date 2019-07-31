شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل الفندق بقطعة قماش واحدة غير مستورة.. سما المصري تنشر فيديو مثير وتقطع الشك باليقين بشأن زواجها الجديد من ‘‘رياض محرز’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز.

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وقالت سما في فيديو نشرته أمس السبت على قناتها في "يوتيوب" وتحفظ "ناس تايمز" عن نشره لجرأته: "أنا معرفش مين رياض محرز، وسألت صحابي واكتشفت أنه لاعب المنتخب الجزائري وهو صاحب هدف تحقيق البطولة".

وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية في الأيام القليلة الماضية، تصريحا نسبته للفنانة المصرية سما المصري حول اللاعب الدولي الجزائري، قائد الخضر، مفاده أنها ترغب بالزواج به وتقبل أن تكون الزوجة الثانية له، وهذا مانفته الفنانة.