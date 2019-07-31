تراند اليوم : هاني بن بريك يفاجئ الجميع ويكشف مصير ممتلكات الشماليين في الجنوب بعد الإنفصال

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعث نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك رسالة تطمين لاصحاب البيوت والممتلكات من ابناء المناطق الشمالية الدين تركو ممتلكاتهم في الجنوب وعادوا الى مناطقهم في الشمال. وقال بن بريك في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"لكل أبناء الشمال: مصالحكم ومعايشكم وممتلكاتم التي تحصلتم عليها بطرق شرعية وسليمة دون تعدي على حق عام أوخاص للجنوبيين محفوظة ولن تمس ولو كانت بيد جنوبي بالخطأ سترد، ولا شك أنكم أقرب الجوار، وما أفسدته الوحدة من محبة الشعبين لبعض سيصلح بحل الدولتين المتحابتين المتجاورتين الشقيقتين. شاهد أيضاً: Advertisements يذكر بأن عدد من المتنفذين الجنوبيين سطو على ممتلكات ابناء المناطق الشمالية في الجنوب جراء الاحداث الاخيرة التي رافقت الازمة السياسية في اليمن وارتفاع الاصوات المطالبة بفصل جنوب اليمن عن شماله.

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