شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : الشرعية تزف بشرى سارة لليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء 30 يوليو 2019، عن صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات اليمنية لشهر أغسطس 2019، ابتداءً من يوم الأحد القادم.
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمينات علي الهدار، إنه سيتم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين على مستوى مختلف محافظات الجمهورية لشهر أغسطس المقبل، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.
شاهد أيضاً:
ودعا الهدار كافة المتقاعدين التوجه إلى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي، على مستوى الجمهورية لاستلام معاشات شهر أغسطس مع اصطحاب الوثائق الثبوتية.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : ورد الآن : الشرعية تزف بشرى سارة لليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.