تراند اليوم : ورد الآن : الشرعية تزف بشرى سارة لليمنيين

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : الشرعية تزف بشرى سارة لليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء 30 يوليو 2019، عن صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات اليمنية لشهر أغسطس 2019، ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وقال رئيس الهيئة العامة للتأمينات علي الهدار، إنه سيتم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين على مستوى مختلف محافظات الجمهورية لشهر أغسطس المقبل، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.

شاهد أيضاً:

Advertisements

ودعا الهدار كافة المتقاعدين التوجه إلى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي، على مستوى الجمهورية لاستلام معاشات شهر أغسطس مع اصطحاب الوثائق الثبوتية.