شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” السيسي ينفجر ضاحكا على الهواء مباشرة لهذا (السبب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بالضحك، أثناء عرض مجموعة من “الكومكسات” الساخرة عن غلاء أسعار المحروقات والزيادة الأخيرة، وذلك في نهاية جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية اليوم، الثلاثاء.

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وقابل رئيس الانقلاب المصري تعليقات المصريين على ارتفاع أسعار الوقود بالضحك الشديد، وتفاعل مع «كوميكس» ساخر عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، عُرض خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية.

وبحسب المقطع المتدوال على نطاق واسع وبعد انطلاق نموذج المحاكاة، عرض الشباب المشاركون نماذج من «كوميكسات» عن رفع الدعم عن الوقود والذي تم مؤخراً. وما إن شاهد السيسي «الكوميكس»، حتى تحدّث ضاحكاً: «أنا بشكركم».

وأضاف: «حلو إنّكم تحطوا (كوميكس)، وإحنا نضحك، لكن الحكومة لما بتتعامل مع قضايا شديدة الأهمية بتضع في الاعتبار رد الفعل».

وتابع: «الحكومة تُقدر ردّ الفعل، لكن ممكن ردّ الفعل يخسّرك النتائج اللي أنت عاوز توصل لها».

واختتم كلمته قائلاً: «الدولة بتدرس موضوعات كثيرة، وكلما كانت قدرة الدولة على التنبؤ بردود الفعل، لن يكون لهذه الأزمات تأثير كبير».

ويأتي هذا المؤتمر بعد يومين من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن نسبة 32.5 في المئة من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر.

ويواجه السيسي انتقادات كبيرة، بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد منذ سنوات، في حين ينفق هو الملايين على مؤتمرات يدعو إليها محسوبين على السُّلطة الحاكمة في البلاد، دون أي نتائج إيجابية تُذكر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإثنين (29 يوليو/تموز)، إن 32.5٪ من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. وقيمة خط الفقر 8827 جنيهاً (533.68 دولار) في العام للسنة المالية 2017-2018.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة مع زيادة نسبة الفقر في البلاد، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يعلن عن عدد سكان البلاد على لوحة إلكترونية يمكن رؤيتها من الشارع خارج المبنى، إن معدل الفقر قفز بنسبة 4.7 في المئة، حيث ارتفع من نسبة 27.8 بالمئة في السنة المالية 2015-2016.