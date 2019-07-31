شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري كبير في هذا المنصب الحساس (وثيقه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر القرار القرار الجمهوري رقم (88) لسنة 2019م والذي قضى بتعيين العميد الركن محسن محمد الداعري رئيسأ لهيئة ركن العمليات المشتركة للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة لواء.



وقضي القرار ذاته بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. اخر الاخبار الساخنة : Advertisements

الجدير ذكره أن اللواء الركن محسن محمد الداعري الذي مازال يشغل إلى جانب منصبه الجديد قائدأ للواء 14مدرع يعد من القادة العسكريين البارزين القلائل الذين يحملون ارفع المؤهلات الأكاديمية العسكرية العليا ومنها شهادة الأكاديمية العسكرية العليا (زمالة)وتعد ارفع شهادة قبل الدكتوراه.

واحتل المرتبة الأولى في دفعته ويتميز بالكفاءة والقدرات القيادية الفائقة.

وقاد معارك التصدي لجحافل الغزو والعدوان الكهنوت مليشيات الانقلاب الحوثية اذناب إيران في مأرب.

وعرف بالذكاء والثقافة الواسعة والأخلاق العالية ومن جرحى الحرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري كبير في هذا المنصب الحساس (وثيقه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.